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Владелица телевизионной игры "Что? Где? Когда?" внесена в базу "Миротворца" Гендиректор "Игра-ТВ" Стеценко внесена в базу сайта "Миротворец"

Москва20 июн Вести.Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", которая производит программу "Что? Где? Когда?", редактор, продюсер, вдова и соавтор Владимира Ворошилова Наталия Стеценко внесена в базу украинского сайта "Миротворец", сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР отметили в агентстве

Ранее в базу украинского ресурса попали трое игроков футбольного клуба "Ротор" Волгограда. Поводом для внесения в базу стало то, что перед первым матчем сезона спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО.