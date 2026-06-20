Москва20 июнВести.Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", которая производит программу "Что? Где? Когда?", редактор, продюсер, вдова и соавтор Владимира Ворошилова Наталия Стеценко внесена в базу украинского сайта "Миротворец", сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНРотметили в агентстве
Ранее в базу украинского ресурса попали трое игроков футбольного клуба "Ротор" Волгограда. Поводом для внесения в базу стало то, что перед первым матчем сезона спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО.