Москва30 июл Вести.На медиаплатформе СМОТРИМ стали доступны первые серии пятого сезона остросюжетного детектива "Анна Медиум". Телевизионная премьера нового сезона позже состоится в эфире телеканала "Россия".

По сюжету семья Островских переезжает на лето в дачный поселок под Санкт-Петербургом, где главной героине Анне вновь предстоит расследовать запутанные преступления с помощью своего необычного дара и опыта работы в Следственном комитете.

Режиссер Елена Николаева отметила, что в новом сезоне действие перенесено в Ленинградскую область, а особое внимание, помимо детективной линии, уделено семейным отношениям и взрослению детей главных героев.

В нашем сериале дети и семья – это главный акцент. Да, у нас и детектив, и мистика, и навороченные сюжеты, но все равно костяк – это наша многодетная семья, где все уникальные, особенные, добрые и хорошие люди сказала она

Главные роли в сериале исполнили Мария Порошина, Павел Трубинер, Александр Ратников, Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Данил Кокин, Елизавета Бугулова, Екатерина Вуличенко, Анна Михайловская, Полина Айнутдинова и Варвара Куприна.