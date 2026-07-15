Москва15 июл Вести.В Костроме стартовали съемки многосерийной мелодрамы "Следы на песке" режиссера Константина Шатова.

Главные роли в картине исполнят актеры Анастасия Куимова, Александр Ратников, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ульяна Куликова, Артем Данилов и другие.

Изначально мы рассматривали разные города, но, когда приехали в Кострому, практически сразу поняли: именно здесь должна разворачиваться основная история нашего проекта. Здесь удивительно сочетаются историческая архитектура и современные жилые микрорайоны – такой контраст был нам необходим. Плюс потрясающие виды на широкую Волгу, туристические теплоходы, уютные улицы – все это очень органично вписывается в атмосферу нашей истории