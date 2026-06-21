Сериал о хитах 90-х и 2000-х получил главный приз на фестивале "Пилот" "Вирус попсы" признан лучшим документальным пилотом на фестивале "Пилот"

Москва21 июн Вести.Документальный сериал "Вирус попсы" режиссера Арсения Кайдацкого стал обладателем главной награды в номинации "Лучший пилот документального сериала" на 8-м фестивале "Пилот". Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе СМОТРИМ и "VK Музыка".

Проект о музыкальных хитах 90-х и начала 2000-х создан продюсерским центром "АзБуки" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Каждая серия посвящена одной культовой песне тех лет - от момента ее создания до возвращения в эпоху стримингов, каверов и вирусных трендов. Создатели включили в сериал эксклюзивные интервью, редкие архивные материалы и истории создания легендарных треков.

В проекте приняли участие Баста, "Альянс", Uma2rman, Шура, Султан Лагучев, Антоха MC, Сергей Васюта, Kamazz и другие артисты.

Генеральный продюсер "Вируса попсы" Мария Финкельштейн отметила, что цель музыки — трогать сердца.

Надеюсь, на одном сезоне мы не остановимся, и проект получит поддержку на второй сезон. Ведь "Вирус попсы" — сериал не просто о музыке, он о связи поколений, о нашем культурном коде заявила она

Ранее сообщалось, что в конкурсной программе "Вторые сезоны" на фестивале сериалов "Пилот" состоялся показ драмы "Краснов. Новые серии". Сериал рассказывает о враче Андрее Краснове, который восстанавливается после потери памяти и борется за свое отделение.