Мацуев: на кастинге проекта "Синяя птица" взял в свою команду несколько человек

Мацуев отобрал на проекте "Синяя птица" юные таланты для своего фестиваля Мацуев: на кастинге проекта "Синяя птица" взял в свою команду несколько человек

Москва11 авг Вести.Продолжается кастинг в новый сезон популярного телепроекта "Синяя птица". Экспертное жюри ищет новые таланты, которые готовы продемонстрировать свои уникальные способности. Об этом заявил ИС "Вести" пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

На сцене "Синей птицы" возможно реализовать самые смелые мечты. Юные участники за считанные секунды завоевывают внимание как миллионов телезрителей, так и экспертного жюри, отметил он.

Мы видим новые открытия, и я в свою команду взял уже несколько человек. Мы уже пригласили их на будущий фестиваль сказал Мацуев

Ранее пианист рассказывал об участии зарубежных музыкантов на авторском II Музыкальном фестивале.