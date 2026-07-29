Москва29 июл Вести.Продолжается кастинг в телевизионный конкурс детских талантов "Синяя птица". Это серьезное испытание. Об этом заявил ИС "Вести" актер, народный артист РФ Евгений Миронов.

Поддержка родителей и наставников помогает участникам преодолеть сценическое волнение. Для многих конкурсантов выступание в телеконкурсе становится важным жизненным этапом.

Свидетельств очень много того, как кто здесь выступит, получает премии: и в спорте, и в искусстве. Конкурс серьезный. Это важное и серьезное дело. Для ребенка, мне кажется, это хорошее испытание в жизни сказал Миронов

Попробовать свои силы могут дети возрастом до 17 лет. Ограничений для творческого выбора нет: вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография, актерское мастерство, цирковые жанры, различные виды спорта, включая экстремальные, и многое другое.