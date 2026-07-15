Москва15 июл Вести.Поток детей в музыкальные школы не перестанет уменьшаться, так как неталантливых детей не бывает, если их правильно подвести к музыке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пианист и народный артист России Денис Мацуев.

По его словам, музыкальная школа – это важная история, ведь именно там происходит зарождение и первое знакомство с музыкой, если этого не случается в семье.

Я не могу сказать, что поток детей в музыкальные школы стал меньше. Я всегда говорю о том, что, безусловно, для ребенка чрезвычайно важна нота наряду с буквой, цифрой … Я не говорю, что я бы это сделал сам, но, если бы нашлись талантливые люди, которые сделали бы стандарты для обычных образовательных школ, уроков музыки. Чтобы это было очень талантливо в первую очередь, было доступно и было, с одной стороны, легко, а с другой стороны, введение в этот мир … потому что оттуда [из образовательного учреждения] все идет. Да, музыкальная школа – тоже очень важная история, но именно там зарождение и первое знакомство, если этого не происходит в семье, хотя если это происходит в семье, это замечательно. Неталантливых детей не бывает, на мой взгляд. Если правильно их подвести к этому, к этой истории, это 100% определенная часть полушария головного мозга будет развиваться в правильном направлении рассказал пианист

Ранее сообщалось, что в Суздальском Кремле с 10 по 19 июля проходит II Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Программа фестиваля включает симфонические концерты, джазовые импровизации и постановку оперы С.С. Прокофьева "Война и мир".