Москва15 июл Вести.Родители должны соответствовать музыкальному таланту своего ребенка и не мешать его развитию. Об этом в интервью ИС "Вести" пояснил пианист и народный артист России Денис Мацуев.

Отвечая на вопрос ведущего о том, должны ли родители как-то мотивировать детей заниматься музыкой или смысл занятий в музыкальной школе состоит в другом, пианист отметил, что к каламу из детских музыкальных талантов должен быть персональных подход, чтобы ярче их раскрыть.

Как правило, если мы выявляем этот талант, я не говорю сейчас о выдающихся детях. Я не говорю о том, что вот всем это надо. Безусловно, что каждый родитель талантливого ребенка должен как минимум соответствовать этому таланту. Вот мой папа всегда ему задавали вопрос: "Как он у вас таким стал?" Он всегда цитировал слова Людовика XIV, который говорил, что "для искусства я сделал все, что мог, я ему не мешал". Вот эту фразу он проецировал на наши с ним отношения. Но мне в этом отношении повезло. Когда меня спрашивают: "В чем вам больше всего повезло в жизни?" Я всегда говорю, что я счастливый человек, так как родился в этой семье, потому что мои родители – уникальные люди, музыканты. Я был с детства уже обречен на эту историю. Вне зависимости от того, будет ребенок профессиональным музыкантом или не будет, это точно пойдет в его благо. Это, безусловно, очень и очень важно пояснил Мацуев

Пианист добавил, что уровень педагогов остается на очень высоком уровне.

Ранее Мацуев сравнил слушателей классической музыки в США, Европе и России. По его словам, в Соединенных Штатах и в Европе в залах в основном сидят "седые головы".