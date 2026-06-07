Москва7 июн Вести.Пианист Денис Мацуев в интервью ИС "Вести" рассказал, какую роль искусственный интеллект может сыграть в работе музыканта.

По его словам, ИИ может быть техническим помощником, но человека не заменит.

Кто-то говорит, вот сейчас ИИ все придумает за вас и все это сделает. Да, можно написать мелодию в стиле Моцарта, в стиле Бетховена. Я могу вам прямо сейчас написать, но это будет второй "Черный квадрат" … Роботу сказать: "вот здесь немножко быстрее, здесь медленнее, здесь громче, здесь тише, здесь сделай паузу" – да. Ну [музыка] – это же абсолютно живое восприятие. Где эта спонтанность, где эта импровизация, где эта любовь, где эта слеза?