Москва15 июл Вести.В музыкальном образовании важно найти золотую середину. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пианист и народный артист России Денис Мацуев.

Отвечая на вопрос о том, что бы он сделал, если бы мог изменить систему детского дополнительного музыкального образования, пианист ответил, что познакомил бы детей с раннего возраста с этим таинственным, чарующим искусством.

Найти надо середину золотую, потому что я уверен, что можно сделать очень интересные вещи, связанные с знакомством людей детей в самом раннем возрасте, с этим таинственным, с этим чарующим, с этим мистическим, с этим непростым, но очень полезным видом, искусство музыки. Потому что музыка – это нота, которая не требует перевода отметил пианист

Ранее Мацуев развеял миф о непопулярности классической музыки в современном мире. По его словам, великие композиторы оставили след навсегда.