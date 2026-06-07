Денис Мацуев заявил, что музыка до сих пор связывает РФ и НАТО

Денис Мацуев рассказал, как музыка до сих пор связывает РФ и НАТО Денис Мацуев заявил, что музыка до сих пор связывает РФ и НАТО

Москва7 июн Вести.Музыканты фонда "Новые имена", которые в 1993 году выступали в Брюсселе, до сих пор дружат с семьями генералов НАТО, в которых они жили. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, который был среди участников концертов.

Пианист считает, что это единственный контакт РФ и альянса, который сейчас остался.

Штаб-квартира НАТО. Сейчас даже страшно представить. Мы жили в семьях этих генералов … Кто жив еще, мы до сих пор дружим. По-моему, это единственный контакт России и НАТО, который остался сейчас … Когда мы приезжали, тогда директор НАТО был Манфред Вернер, как сейчас помню. В начале каждого мероприятия у нас такая гжельская чаша, ее зажигают самые почетные участники этого вечера. Он разжег чашу, и потом газеты написали: "русские завоевали НАТО". На что он сказал, что "против такого завоевания мы не против" сказал Мацуев

Также Денис Мацуев добавил, что сейчас классическая музыка – это сила РФ.

Потому что уже несколько поколений, после моего поколения "Новые имена", сейчас пришли. Это может тоже служить абсолютно таким терапевтическим, примиряющим [фактором]. И мысли у нас на этот счет есть. Я, конечно, пока не буду раскрывать всех секретов, но в самое ближайшее время, надеюсь, это получится добавил Мацуев

По его словам, "Новые имена" — это не только уникальная поддержка молодым дарованиям, но и выдающиеся явления культуры, которые продолжают русскую школу.

Ранее сообщалось, что в Суздале готовятся к Летнему музыкальному фестивалю Дениса Мацуева.