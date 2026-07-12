Москва12 июлВести.Известные зарубежные исполнители выступят на II Музыкальном фестивале Дениса Мацуева в Суздале. В комментарии ИС "Вести" пианист-виртуоз, народный артист РФ рассказал, что приглашенные иностранные музыканты уже снискали любовь публики в России.
Зарубежный десант очень-очень мощный, знаменитый. Это Кристоф Барати, знаменитый венгерский скрипач, потрясающий пианист из Великобритании Джордж Харлионо, Марсель Тадокоро, потрясающий французский пианист, ученик Рены Шерешевской, Люка Дебарг, любимец русской публикиперечислил Мацуев
Также в Суздале будут дирижировать Валерий Гергиев и Александр Сладковский, выступят оперные исполнители Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие.
40 тысяч билетов продано на концерты на всю неделю, в продаже практически ничего нет. Благо, что open air все-таки подразумевает, что те, кто не купил билеты, каким-то образом [могут] быть здесь соучастниками. И это огромное, огромное счастье, так как съезжаются не только со всей России, но и со всего мира. Я это точно знаю – из Азии, из Европы, из Америки, из Южной Америки к нам приезжают сюда, заранее покупая билетыотметил Мацуев
II Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит с 10 по 19 июля. Программа фестиваля включает симфонические концерты, джазовые импровизации и постановку оперы С.С. Прокофьева "Война и мир".