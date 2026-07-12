Мацуев рассказал об участии зарубежных музыкантов в фестивале в Суздале Мацуев: на фестивале в Суздале выступят зарубежные любимцы русской публики

Москва12 июл Вести.Известные зарубежные исполнители выступят на II Музыкальном фестивале Дениса Мацуева в Суздале. В комментарии ИС "Вести" пианист-виртуоз, народный артист РФ рассказал, что приглашенные иностранные музыканты уже снискали любовь публики в России.

Зарубежный десант очень-очень мощный, знаменитый. Это Кристоф Барати, знаменитый венгерский скрипач, потрясающий пианист из Великобритании Джордж Харлионо, Марсель Тадокоро, потрясающий французский пианист, ученик Рены Шерешевской, Люка Дебарг, любимец русской публики перечислил Мацуев

Также в Суздале будут дирижировать Валерий Гергиев и Александр Сладковский, выступят оперные исполнители Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие.

40 тысяч билетов продано на концерты на всю неделю, в продаже практически ничего нет. Благо, что open air все-таки подразумевает, что те, кто не купил билеты, каким-то образом [могут] быть здесь соучастниками. И это огромное, огромное счастье, так как съезжаются не только со всей России, но и со всего мира. Я это точно знаю – из Азии, из Европы, из Америки, из Южной Америки к нам приезжают сюда, заранее покупая билеты отметил Мацуев

II Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит с 10 по 19 июля. Программа фестиваля включает симфонические концерты, джазовые импровизации и постановку оперы С.С. Прокофьева "Война и мир".