Москва12 июл Вести.Суздаль вызывает умиротворение своей самобытностью и спокойствием. Об этом ИС "Вести" рассказал заслуженный артист Российской Федерации, солист Мариинского театра Евгений Никитин.

Он сыграл в опере "Война и мир" на музыку Сергея Прокофьева роль Наполеона. Постановка открыла второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале.

Я в Суздале первый раз, этот город меня умиротворяет. Здесь очень хорошо - такая самобытность, ухоженность и спокойствие. Мне здесь очень нравится. Музыка Прокофьева для этого города — это взрыв. Потому что здесь молчание веков, и тут раз — "Война и мир"! Это музыка гениального композитора на текст гениального писателя. То есть это синтетическое искусство: гениальный композитор, написал гениальную музыку на Льва Толстого. Это русское искусство в кубе фактически. Я не думаю, что здесь каждый год такое случается отметил он

Эта постановка затрагивает патриотические чувства зрителя. На этом акцентировал внимание солист московского театра "Геликон-опера", заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров, который в опере исполнил роль маршала Кутузова.

Выступления на открытом воздухе подразумевают очень хорошего звукорежиссера, который должен все контролировать. Звук должен быть очень реалистичный, как будто бы люди сидят в оперном театре. Такие спектакли общедоступны, и те, у кого нет возможности побывать в Большом театре, в Мариинском театре, могут здесь, в Суздале, на прекрасном фестивале Дениса Мацуева посмотреть такую масштабную постановку "Война и мир". Мы этим спектаклем патриотическую ноту, душевную струну [зрителя] задеваем заявил артист

Масштабная опера "Война и мир" является ключевым событием фестиваля. В постановке задействованы 500 артистов, а высокотехнологичные декорации меняются прямо на глазах, воссоздавая атмосферу эпохи. Помимо оперы, в программе фестиваля — джаз, симфоническая и камерная музыка.