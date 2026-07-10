Москва10 июл Вести.Сегодня в Суздале стартует II Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — масштабный проект, ставший крупнейшим в России событием в сфере классической музыки под открытым небом. Программа фестиваля включает симфонические концерты, джазовые импровизации и постановку оперы С. С. Прокофьева "Война и мир". О том, кто будет принимать участие в этом мероприятии рассказал ИС "Вести" Денис Мацуев.

В течение последних дней сердце древнего города превратилось в грандиозную концертную площадку, на которой уже сегодня вечером разыграется уникальное действие. Опера Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Астраханского театра оперы и балета. Для открытия второго летнего фестиваля Дениса Мацуева она была выбрана неслучайно.

Масштабная опера "Война и мир" — ключевое событие фестиваля. В постановке участвуют 500 артистов, а высокотехнологичные декорации меняются прямо на глазах, воссоздавая атмосферу эпохи. Помимо оперы, в программе фестиваля — джаз, симфоническая и камерная музыка.

У нас программа очень масштабная. У нас будет много оркестров. Туда приедет Валерий Гергиев, туда приедет и Александр Сладковский. Вместе с великими музыкантами выходят наши "новоимцы", совсем юные таланты рассказал Мацуев

По словам художественного руководителя и главного дирижера Астраханского Государственного Театра Оперы и Балета, заслуженного артиста РФ Валерия Воронина, в этом мероприятии будут задействованы солисты из разных театров России

Наверное, это самый масштабный спектакль и при участии солистов из разных театров России принимают участие и солисты из Мариинского театра, и солисты из Большого театра пояснил Воронин

Программа включает произведения Бетховена, Рахманинова и Шостаковича в исполнении как признанных мастеров, так и молодых талантов. Мероприятия будут организованы на трех ключевых площадках: в Суздальском Кремле, концертном комплексе "Зарядье" и на открытой сцене у стен Александровского монастыря. Фестиваль охватит значительную часть города, предлагая гостям насыщенную культурную программу

Ранее пианист Денис Мацуев сравнил слушателей классической музыки в США, Европе и России. По его словам, в Соединенных Штатах и в Европе в залах в основном сидят "седые головы".