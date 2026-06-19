В Александровском саду состоится концерт-приношение ко Дню памяти и скорби

В Москве пройдет концерт-приношение ко Дню памяти и скорби В Александровском саду состоится концерт-приношение ко Дню памяти и скорби

Москва19 июн Вести.В Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата, 22 июня в 04.00, состоится специальный концерт‑приношение, посвященный 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби.

Проведение концерта у Могилы Неизвестного Солдата, у стен Кремля, подчеркивает символическую связь времен и преемственность воинской славы России. Место исполнения служит национальным символом памяти о тех, чьи имена остались неизвестными.

Сводный симфонический оркестр, объединяющий музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством народного артиста России Юрия Башмета, исполнит Шестую "Патетическую" симфонию П. И. Чайковского.

Эта симфония — исповедь, являющаяся вершиной творчества великого композитора, написана как диалог человека с самим собой и с миром, симфония жизни и смерти — именно поэтому она прозвучит в этот траурный и значимый для страны день отметили организаторы

Съемку и трансляцию концерта организует Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) и телеканал "Россия-Культура".

Онлайн-трансляция пройдет 22 июня в 04.15 в официальной группе телеканала "Россия‑Культура" во "ВКонтакте".

Телевизионный показ — 22 июня в 18.40 на канале "Россия‑Культура".