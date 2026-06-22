Концерт памяти павших в ВОВ состоялся в Александровском саду Башмет: память - это качество, которое делает нас людьми

Москва22 июн Вести.В 4 часа утра 22 июня - в 85-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР - в Александровском саду у могилы Неизвестного Солдата симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнил Шестую симфонию Петра Чайковского. Об этом сообщает ИС "Вести".

Концерт состоялся в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Важно сохранять историческую память, отметил народный артист СССР, художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия", Герой труда РФ Юрий Башмет. По его словам, именно память делает человека человеком.

До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся сказал он

Проведение концерта в память о павших в годы ВОВ у стен Кремля подчеркивает символическую связь времен и преемственность воинской славы России. Место исполнения служит национальным символом памяти о тех, чьи имена остались неизвестными.