VIII конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет в Москве в конце апреля

Москва13 апр Вести.24-28 апреля в Москве состоится VIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту".

На нем на разных языках прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне.

С 24 по 28 апреля 2026 года в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится 8-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" сообщили в пресс-службе фестиваля

Это одно из самых значимых ежегодных культурных событий России и один из наиболее ярких телевизионных проектов, посвященных великой Победе. Президентом и художественным руководителем фестиваля являются известные журналисты Андрей Кондрашов и Эрнест Мацкявичюс.

Первый конкурс прошел в 2019 году в Ялте. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва, с 2023-го финальный этап конкурса – гала-концерт – проводится в Государственном Кремлевском Дворце.

В этом году оргкомитет фестиваля получил 172 заявки от вокалистов из 58 стран. По результатам отборочного онлайн-тура в Москву были приглашены участники из 15 стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, США, Франции, Италии и Испании.

Организатором фестиваля "Дорога на Ялту" является фонд "Гуманитарный мир", мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Республики Крым, агентства ТАСС, а также холдинга ВГТРК.