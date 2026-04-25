Кондрашов: иностранные участники "Дороги на Ялту" разделяют с РФ те же ценности

Иностранные участники "Дороги на Ялту" разделяют с Россией одинаковые ценности Кондрашов: иностранные участники "Дороги на Ялту" разделяют с РФ те же ценности

Москва25 апр Вести.Иностранные участники VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" разделяют с Россией одинаковые ценности. Об этом ИС "Вести" заявил президент фестиваля, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

По его словам, участники конкурса, которые приехали в РФ, как будто имеют русские корни.

Но это не так. Но просто, оказывается, те люди, которые разделяют с нами одни и те же ценности, люди, которые приехали из Западной Европы, и те люди, в странах которых берет верх совершенно антироссийская политика, люди остаются людьми, и музыканты остаются музыкантами сказал Кондрашов

VIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Москве с 24 по 28 апреля. На нем на разных языках звучат известные песни о Великой Отечественной войне.