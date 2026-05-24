Москва24 мая Вести.Оперный певец из Франции Йоаким Коффинье-Барри хочет остаться жить в России. Об этом победитель VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" заявил в интервью ТАСС.

Он пояснил, что любит РФ и чувствует себя в России счастливым.

Я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей - большую семью, если получится пояснил 27-летний оперный певец и дирижер

Он отметил, что многие французы осознают, что их страна "движется не в ту сторону", тогда как Россия остается "истинным оплотом традиционных ценностей".

Я отказываюсь жить в стране, где, на мой взгляд, исповедуют откровенно сатанинские ценности. Мы ясно увидели это на Олимпийских играх в Париже. Эти вещи полностью противоречат моим убеждениям добавил он

Французский баритон выступает против эвтаназии и абортов, считая это человеческими жертвоприношениями, которые совершаются на налоги граждан.

Йоаким Коффинье-Барри стал победителем конкурса "Дорога на Ялту" в дуэте с Ярославом Сумишевским. Они исполнили на проходившем в Москве с 24 по 28 апреля 2026 года конкурсе песню "Снова замерло все до рассвета". Финал конкурса показал телеканал "Россия".

Коффинье-Барри подчеркнул, что благодаря конкурсу, у него есть возможности для развития, он рад, что может исполнять больше русских народных песен и песен военных лет, которые ему близки. Он часто дирижирует в Италии, недавно выступал дирижером на концерте в Махачкале, а теперь готовится к июньскому концерту Санкт-Петербургской филармонии. Его мечта и главная цель - стать дирижером оркестра в оперном театре.