Более 100 джазменов со всего мира собрались на форуме в Москве

В Москве открылся международный форум-фест "Джаз поверх границ" Более 100 джазменов со всего мира собрались на форуме в Москве

Москва12 июн Вести.Более 100 представителей джазовой индустрии из разных стран обменялись опытом и обсудили актуальные проблемы на конференции "Джаз поверх границ" в рамках Московского джазового фестиваля. Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в интервью ИС "Вести" отметил, что джаз стал подлинно культурной дипломатией, он объединяет миллионы людей на планете.

Одна из самых масштабных мировых площадок – Московский джазовый фестиваль – объединил более тысячи музыкантов со всех континентов. В рамках фестиваля нашлось место и для профессиональных встреч.

Мы объединяемся, рассказываем друг о друге, узнаем больше, потому что есть традиционные страны, где есть джаз, о которых мы знаем, особенно США. Но мы абсолютно не знаем, какой великолепный джаз есть в Таиланде, какой великолепный джаз есть в Южной Африке. Также есть звезды из Узбекистана, из Казахстана, из Китая, из Индии отметил народный артист России, основатель и художественный руководитель Московского джазового фестиваля Игорь Бутман

На конференции обменялись опытом, обсудили актуальные проблемы, а также методы продвижения этого музыкального жанра и в России, и за рубежом.

[Обсудили], что такое джаз, как он может служить целям объединения людей в очень непростой геополитической ситуации, в условиях информационных блокад, что именно через джаз мы продолжаем устанавливать мосты, мы сотрудничаем, соратничаем, созидаем. И в этом смысле джаз, конечно же, можно назвать подлинно культурной дипломатией подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов

Концерты в рамках фестиваля продлятся до 14 июня в Парке Горького, Зарядье, на ВДНХ, Гоголевском бульваре, в саду Эрмитаж. В этом году Московский джазовый фестиваль отметит пятилетие.