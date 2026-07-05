"Театральный бульвар" полюбился участвующим в нем артистам "Театральный бульвар" пришелся по душе участникам, и они продолжают выступать

Москва5 июл Вести.Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", который проходит на улицах Москвы, стал любимой площадкой для многих артистов – некоторые участвуют в проекте уже третий год подряд. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала начальник управления по продвижению проектов в области культуры Департамента культуры Москвы Татьяна Цветкова.

Цветкова отметила, что фестиваль объединяет как московские, так и региональные коллективы.

"Театральный бульвар" очень полюбился артистам, которые в нем участвуют, и многие являются постоянными участниками. Это негосударственные театры, уличные театры, например, наши постоянные участники – театр "Каникулы", театр "Микос", которые уже третий год выступают на бульварах и ездят сейчас на "Дилижансе" заявила Цветкова

Третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" открылся в Москве 30 мая. Спектакли, мюзиклы, оперные и балетные постановки проходят на разных площадках Москвы: на обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького, Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское", на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея, на площадке "Зеленый дворик" у театра "Современник". Кроме того, спектакли показывают на передвижной сцене "Дилижанс", которая работает в выходные в разных районах Москвы.