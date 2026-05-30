Фестиваль "Театральный бульвар" стартует в субботу на площадках столицы Фестиваль "Театральный бульвар" откроется в Москве 30 мая

Москва30 мая Вести.Третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" откроется в Москве в субботу, 30 мая, следует из информации на официальном сайте события.

Фестиваль отменяет летнюю паузу в театральном календаре – московский сезон теперь продолжается круглый год написали на сайте

Уточняется, что спектакли, мюзиклы, оперные и балетные постановки будут проходить на разных площадках Москвы: на обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького, Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское", на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея, на площадке "Зеленый дворик" у театра "Современник". Кроме того, спектакли покажут на передвижной сцене "Дилижанс" - она будет работать в выходные в разных районах Москвы.

Закончится фестиваль 30 августа.