Москва10 мая Вести.В культурных центрах в Москве расширяют театральное направление. КЦ, подведомственные столичному департаменту культуры, становятся альтернативой большим сценам, сообщает ИС "Вести".

Так, театральные проекты представлены в культурных центрах ЗИЛ, "Меридиан", "Вдохновение", "Москвич" и "Строгино". Постановки можно увидеть вживую, на них продают билеты. Культурные центры, расположенные в спальных районах, формируют свой круг постоянных зрителей.

Необязательно ехать в центр, на какую-то большую сцену, куда-то далеко, а можно прийти рядом с домом, в свой родной, любимый культурный центр, чтобы увидеть театр, прийти на концерт. И это очень близко и удобно. И с любовью на самом деле объяснила рост популярности формата директор КЦ "Строгино" Елена Бахитна

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ходить в театр. Продажи билетов на спектакли в течение года увеличились на 20,6%.