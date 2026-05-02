На Тверском бульваре в Москве можно попробовать блюда кухонь народов России Гастропрограмма фестиваля "Московская весна" стартовала на Тверском бульваре

Москва2 мая Вести.Гастрономическая программа фестиваля "Московская весна", в рамках которой все желающие смогут узнать о кухнях и культурах народов РФ, открылась на Тверском бульваре, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Программа объединяет кулинарные мастер-классы и домики региональных кухонь, где представлены традиционные блюда республик и областей страны - от Кавказа и Алтая до Арктики и Дальнего Востока отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что программа откроется мастер-классами по приготовлению кулебяки и чепалгаша – народного блюда Чеченской Республики. После этого участники фестиваля научатся печь карельские калитки, лепить пельмени и вареники, юфахаш и буузы.