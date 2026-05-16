ГОСТ на русскую кухню могут утвердить к концу 2026 года

Москва16 мая Вести.Работа над ГОСТом на традиционную русскую кухню может быть завершена к концу 2026 года, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на полях форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум".

Можно прогнозировать, что мы должны к концу года эту работу завершить, но здесь главное - качество скорее, чем скорость этого результата приводит ТАСС слова Чекушова

По его словам, ГОСТ будет носить добровольный характер и не вводит обязательных правовых норм, а предназначен для продвижения русской кухни как культурного и гастрономического бренда внутри страны и за рубежом.

Сейчас проект стандарта размещен на портале "Береста" для общественного обсуждения, которое продлится до конца мая. После этого планируется учесть предложения и передать доработанный вариант на рассмотрение технического комитета.

Первоначальная версия документа включает 133 блюда традиционной русской кухни. В дальнейшем перечень планируется расширить минимум ещё на 130 позиций. В Минпромторге отмечают высокий интерес профессионального сообщества к инициативе и подчеркивают необходимость тщательной проработки стандарта.

Несколько дней назад Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в нем устанавливаются ограничения по содержанию этилового спирта, витаминов и других веществ.