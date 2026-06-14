Гастротур по России: куда отправиться, чтобы испробовать изысканные блюда Эксперт Арутюнов назвал популярные направления для гастротура по России

Москва14 июн Вести.Путешественники все чаще ездят по стране не ради красивых видов, а за вкусной едой. Гастрономический туризм в стране оказался на подъеме. Куда отправиться, чтобы попробовать необычные блюда, рассказал в беседе с ИС "Вести" гендиректор туркомпании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.

Самым лучшим направлением, по словам специалиста, является Дальний Восток. Особенно этот регион подойдет для любителей морепродуктов.

Конечно, очень вкусно на Дальнем Востоке и на Камчатке. Потрясающая там, конечно, морепродукция. Половину названий мы, жители центральной части России, даже вообще не знаем… Даже если вы всю жизнь ели красную икру, попробуйте ее на Камчатке – вы не узнаете вкус. На основе этих чудесных морепродуктов они и делают прекрасную кухню рассказал Арутюнов

Не менее интересное место, где можно испробовать вкусную рыбу – Калининградская область.

Там тоже умеют обращаться с рыбкой. Она немножко другая, конечно, балтийская, но тоже очень вкусно добавил он

Эксперт также предложил посетить Поволжье. По его словам, там активно внедряют фьюжн-кухню.

Когда берут национальную кухню, скажем, татарскую или башкирскую, и интегрируют в ней, например, какие-то элементы итальянской кухни, французской. Это всегда очень интересно, потому что сохраняется национальный колорит, и какие-то новые вкусы прирастают пояснил Арутюнов

В последнее время также у россиян растет интерес к Ростову-на-Дону. В город едут за вкусными раками и южной кухней.