Москва14 июнВести.Путешественники все чаще ездят по стране не ради красивых видов, а за вкусной едой. Гастрономический туризм в стране оказался на подъеме. Куда отправиться, чтобы попробовать необычные блюда, рассказал в беседе с ИС "Вести" гендиректор туркомпании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.
Самым лучшим направлением, по словам специалиста, является Дальний Восток. Особенно этот регион подойдет для любителей морепродуктов.
Конечно, очень вкусно на Дальнем Востоке и на Камчатке. Потрясающая там, конечно, морепродукция. Половину названий мы, жители центральной части России, даже вообще не знаем… Даже если вы всю жизнь ели красную икру, попробуйте ее на Камчатке – вы не узнаете вкус. На основе этих чудесных морепродуктов они и делают прекрасную кухнюрассказал Арутюнов
Не менее интересное место, где можно испробовать вкусную рыбу – Калининградская область.
Там тоже умеют обращаться с рыбкой. Она немножко другая, конечно, балтийская, но тоже очень вкуснодобавил он
Эксперт также предложил посетить Поволжье. По его словам, там активно внедряют фьюжн-кухню.
Когда берут национальную кухню, скажем, татарскую или башкирскую, и интегрируют в ней, например, какие-то элементы итальянской кухни, французской. Это всегда очень интересно, потому что сохраняется национальный колорит, и какие-то новые вкусы прирастаютпояснил Арутюнов
В последнее время также у россиян растет интерес к Ростову-на-Дону. В город едут за вкусными раками и южной кухней.
Помимо замечательных ростовских раков, там еще есть элементы и кубанской кухни, и народов Северного Кавказа, которые очень хорошо интегрируютсярассказал эксперт