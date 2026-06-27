Москва27 июн Вести.Покупать свежую рыбу, а не замороженную, добавить сало в щучьи котлеты и обмазать филе сливочным маслом после жарки на костре – эти и другие секреты помогут сделать блюда из рыбы сочными и вкусными. О них ИС "Вести" рассказал бренд-шеф одного из столичных ресторанов Антон Истратов.

При выборе рыбы эксперт посоветовал отдавать предпочтение свежей, а не замороженной туше.

Мясо свежей рыбы по текстуре чем-то даже напоминает курицу или мясо, то есть оно более плотное. Не такое рыхлое. Нежная структура. И она, конечно, очень плохо переживает заморозку сказал Истратов

При приготовлении щучьих котлет, рассказал бренд-шеф, можно добавить немного свиного сала – так блюдо получается еще вкуснее.

Хотелось бы сказать небольшую хитрость. Самые вкусные щучьи котлеты получаются с добавлением небольшого количества свиного сала. Хозяйке на заметку поделился он

Форель, по словам повара, идеально подходит под любое блюдо – это одна из универсальных рыб. Если же в планах сделать фарш из форели – стоит добавить креветки, сказал он.

Если говорить о форели в виде фарша, я бы рекомендовал добавлять небольшое количество креветок, примерно 30%, чтобы сделать текстуру более такой упругой для того, чтобы вкус раскрыть, поскольку креветки идеально сочетаются с форелью раскрыл бренд-шеф

При приготовлении рыбных шашлычков в конце запекания можно обмазать мясо топленным сливочным маслом, поделился бренд-шеф.

Можно просто топленым сливочным маслом обмазать шашлык в конце запекания, чтобы масло не сгорело. То есть сливочное масло, поскольку на упаковке написано 82% – это 82% жира. А остальное – это вода и белок. И вот белок этот имеет свойство гореть. Сливочное масло нужно добавлять только в самом конце, чтобы оно именно дало приятную зажаристую корку и аромат жареного сливочного масла отметил он

Он раскрыл еще один секрет, который придаст рыбе сливочный вкус, – ее нужно замочить в молоке перед тем, как готовить.

Есть очень интересный такой секрет. Рыбу перед тем, как обжаривать или вообще готовить, рекомендуется выдержать в подсоленном молоке. Тогда в молоке из нее уходит излишний рыбный вкус, и рыба становится очень сливочная по вкусу подчеркнул специалист

Ранее гендиректор туркомпании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов рассказал о популярности гастротуров в России. Самым популярным направлением, по его словам, является Дальний Восток – именно там можно испробовать изысканные морепродукты.