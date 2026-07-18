Москва18 июл Вести.Шеф-повар Сергей Малаховский рассказал про два способа, которые помогут сделать вкус любых блюд ярче. Подробностями он поделился с информационной службой "Вести".

Первый совет – использовать алкогольные напитки для раскрытия вкуса.

Любой алкогольный напиток, кроме водки, он толкает и делает [блюдо на] два этажа выше по вкусу. Выпариваем алкоголь, и вот эта сюзьма, этот сприт, который остается: виноградный, можжевеловый, ну, какой бы он ни был там – это очень вкусно. Некоторые люди, непросвещенные в кулинарии, они думают, что: "Ой, ребенок, с алкоголем нельзя макарошки готовить". Какая ерунда, ведь алкоголь улетучивается быстро при приготовлении сообщил Малаховский

Второй секрет – смесь соли и сахара, которая сейчас активно используется в профессиональной кулинарии для достижения баланса вкусов.

Это неотъемлемая часть, вся абсолютно индустрия, которая готовит сейчас еду, ищет перекресток сладкого, кислого, соленого, острого. И вот сейчас на кухнях уже у шефов стоит 90% соли и 10% сахара смешанных вообще. Что бы ты ни варил, овощи, чтобы ты ни доводил до вкуса, даже при варке картошки, в любом случае это все работает отметил он

Ранее шеф-повар Антон Истратов собрал для ИС "Вести" несколько советов по приготовлению легких летних салатов и заправок для них.