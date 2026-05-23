Москва23 мая Вести.Шеф-повар Антон Истратов поделился с ИС "Вести" рецептом легкого летнего салата, который он узнал во время поездки во Вьетнам. Для приготовления блюда понадобятся огурцы, арахис, рисовый уксус, рыбный соус, растительное масло и мята.

Крупнопорезанные огурцы, рисовый уксус, рыбный соус и немного растительного масла. Все это перемешиваем, сверху добавляем арахис и огромное количество мяты. В общем-то секрет как раз-таки именно в этой вот ароматике. То есть и арахис приятно хрустит, и огурцы хрустят, и все хрустит рассказал Истратов

Подают такой салат чаще всего с быстрообжаренной говядиной или креветками, добавил шеф-повар.