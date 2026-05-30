Москва30 мая Вести.Иностранцы, которые не понимают, как в России едят окрошку, в национальных кухнях не пробовали такого сочетания ингредиентов. Об этом ИС "Вести" заявил бренд-шеф, член Международного Альянса Профессиональных Кулинаров и вице-президент Всемирной Федерации Ресторанного Спорта Константин Вагу.

Думаю, что им не нравится сочетание продуктов, и они, наверное, привыкли больше к горячим супам. Хотя у поляков есть холодный суп гаспачо, а у белорусов - холодник. Я считаю, что в принципе это блюдо [окрошка] было придумано сразу одновременно несколькими народами, а не является неким национальным. Поэтому, если иностранцам не нравится вкус именно окрошки, то они просто в своей национальной кухне не пробовали сочетания этих ингредиентов сказал он

При этом, отметил Вагу, и для россиян есть непривычные рецепты приготовления окрошки. Так, в Саратовской и Владимирской областях нередко готовят окрошку с килькой в томате.

Экономисты подсчитали, что в России в этом году средняя стоимость приготовления окрошки на четыре порции снизилась, составив 448,6 рубля.