Москва25 июлВести.Чтобы борщ получился насыщенным, свеклу нужно заранее запечь в духовке, а перед подачей не забыть добавить в блюдо свежую зелень и чеснок. Секретом приготовления идеального борща поделился с ИС "Вести" шеф-повар ресторана "Реликт" Илья Петухов.
По его словам, насыщенный вкус борщу придает именно свекла.
Мы обжариваем репчатый лук, морковь. Свеклу обязательно мы запекаем. Секрет сразу для всех домохозяек - это два часа в фольге с солью и маслом запекаем свеклу и потом ее натираем. Тогда получается максимально насыщенный вкусотметил Петухов
Он рассказал о своем подходе к приготовлению свеклы – из нее шеф-повар делает свекольную патоку для борща.
Мы делаем свекольный фреш. Мы берем свеклу, делаем сок из нее - из свежей свеклы, сезонной. И добавляем на 1 кг 50 г уксуса винного мягкого и 30 г сахара. И выпариваем это в пять раз. И вот эту штуку, когда ты добавляешь в борщ, это усиливает вкус максимальносказал шеф-повар
Для приготовления бульона, как рассказал шеф-повар, идеально подходят говяжьи хвосты – они придадут блюду наваристость.
Я беру говяжьи хвосты. Восемь часов [варю]. Хвосты [использую], потому что это максимальный вкус. Дальше разбираем хвосты. Убираем все кости и хрящидобавил он
Перед подачей Путехов порекомендовал добавить в блюдо свежий чеснок и зелень для лучшего вкуса.
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