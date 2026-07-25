Москва25 июл Вести.Чтобы борщ получился насыщенным, свеклу нужно заранее запечь в духовке, а перед подачей не забыть добавить в блюдо свежую зелень и чеснок. Секретом приготовления идеального борща поделился с ИС "Вести" шеф-повар ресторана "Реликт" Илья Петухов.

По его словам, насыщенный вкус борщу придает именно свекла.

Мы обжариваем репчатый лук, морковь. Свеклу обязательно мы запекаем. Секрет сразу для всех домохозяек - это два часа в фольге с солью и маслом запекаем свеклу и потом ее натираем. Тогда получается максимально насыщенный вкус отметил Петухов

Он рассказал о своем подходе к приготовлению свеклы – из нее шеф-повар делает свекольную патоку для борща.

Мы делаем свекольный фреш. Мы берем свеклу, делаем сок из нее - из свежей свеклы, сезонной. И добавляем на 1 кг 50 г уксуса винного мягкого и 30 г сахара. И выпариваем это в пять раз. И вот эту штуку, когда ты добавляешь в борщ, это усиливает вкус максимально сказал шеф-повар

Для приготовления бульона, как рассказал шеф-повар, идеально подходят говяжьи хвосты – они придадут блюду наваристость.

Я беру говяжьи хвосты. Восемь часов [варю]. Хвосты [использую], потому что это максимальный вкус. Дальше разбираем хвосты. Убираем все кости и хрящи добавил он

Перед подачей Путехов порекомендовал добавить в блюдо свежий чеснок и зелень для лучшего вкуса.

Ранее шеф-повар Денис Перевоз поделился рецептами традиционных русских блюд, среди которых желе со шкварками и салат из смородиновых листьев.