Песков заявил, что лучше всего помогает восполнить запас энергии изюм

Песков рассказал о самом лучшем перекусе для быстрого восполнения запаса энергии Песков заявил, что лучше всего помогает восполнить запас энергии изюм

Москва31 мая Вести.Самым лучшим перекусом для быстрого восполнения запаса энергии является изюм. Об этом рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе третьего дня государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан Пескову был задан вопрос о том, чем лично он "заправляется" в первую очередь.

Изюм. Хороший изюм, это я еще с Турции знаю. В течение трех секунд глюкоза попадает в кровь поделился Песков

Также на полях саммита ЕАЭС в Казахстане министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал в комментарии Павлу Зарубину для "ИС Вести", что позволяет себе есть сладкое только в первой половине дня.