Москва31 маяВести.Самым лучшим перекусом для быстрого восполнения запаса энергии является изюм. Об этом рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе третьего дня государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан Пескову был задан вопрос о том, чем лично он "заправляется" в первую очередь.
Изюм. Хороший изюм, это я еще с Турции знаю. В течение трех секунд глюкоза попадает в кровьподелился Песков
Также на полях саммита ЕАЭС в Казахстане министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал в комментарии Павлу Зарубину для "ИС Вести", что позволяет себе есть сладкое только в первой половине дня.