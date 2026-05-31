Москва31 маяВести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии Павлу Зарубину для "ИС Вести" рассказал, что позволяет себе есть сладкое лишь в первой половине дня.
Журналисты ранее запечатлели, что глава Минспорта в ходе саммита в Казахстане угощался орешками, предоставленные принимающей стороной.
А это у вас спортивное питание или не очень?поинтересовался по поводу лакомства министра Павел Зарубин
На это Дегтярев ответил, что до полудня допускается есть вкусности.
Много сахара [в угощении], но до двенадцати можно. Всем рекомендую побольше двигаться и до двенадцати [часов дня] можно сахар, глюкозу, а после – нежелательнопояснил министр
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как увлекся чтением документов на саммите ЕАЭС.