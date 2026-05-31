Дегтярев рассказал, когда позволяет себе есть сладкое

Москва31 мая Вести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии Павлу Зарубину для "ИС Вести" рассказал, что позволяет себе есть сладкое лишь в первой половине дня.

Журналисты ранее запечатлели, что глава Минспорта в ходе саммита в Казахстане угощался орешками, предоставленные принимающей стороной.

А это у вас спортивное питание или не очень? поинтересовался по поводу лакомства министра Павел Зарубин

На это Дегтярев ответил, что до полудня допускается есть вкусности.

Много сахара [в угощении], но до двенадцати можно. Всем рекомендую побольше двигаться и до двенадцати [часов дня] можно сахар, глюкозу, а после – нежелательно пояснил министр

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как увлекся чтением документов на саммите ЕАЭС.