Песков за чтением документов на саммите ЕАЭС пропустил "что-то важное" Песков рассказал, чем грозит чрезмерное углубление в изучение документов

Москва31 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, почему не заметил появления Владимира Путина на одном из заседаний на саммите государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане.

На кадрах, показанных Павлом Зарубиным, видно, что Дмитрий Песков полностью поглощен чтением документа, в то время как президент России уже появился в зале. Члены делегации встали, чтобы поприветствовать Владимира Путина, и уже начали садиться, как Песков оторвался от документа и понял, что заседание уже началось.

Даже упустил, когда вошел в президент. К сожалению, иногда нельзя слишком углубляться. Можно пропустить что-то важное. Изюма как раз [было достаточно], глюкоза пошла в кровь и стал восприниматься документ лучше пошутил Песков

Ранее Владимир Путин заявил, что следующий саммит ЕАЭС может состояться в Санкт-Петербурге в декабре.