Москва29 маяВести.Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам государственного визита в Казахстан еще не началась из-за незапланированной встречи, которую проводит глава государства. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
По словам журналиста, Путин встречается с президентом Белоруссии.
Выяснилось, что у президента все это время идет незапланированная встреча с Александром Лукашенко. Понятно, что с президентом Белоруссии есть много что обсудитьрассказал Зарубин
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пресс-подход российского лидера состоится по завершении всех мероприятий в Астане.