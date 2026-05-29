Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что не будет раскрывать журналистам содержание беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин отметил, что Лукашенко поделился с ним содержанием разговора с Макроном.

Александр Григорьевич действительно поделился со мной содержанием своего разговора с президентом Франции, но я считаю некорректным сейчас об этом рассказывать, потому что все-таки это телефонный разговор между двумя президентами сказал Путин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов

Телефонный разговор между главами Белоруссии и Франции состоялся 24 мая. По словам Лукашенко, он обсудил с Макроном украинскую проблематику и пригласил французского лидера в Минск для встречи с Путиным.