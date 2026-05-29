Песков: сегодня Путин проведет диалог с прессой

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин 29 мая проведет диалог с прессой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-подход президента РФ состоится по завершении всех мероприятий.

Вся недосказанность должна быть ликвидирована после общения с вами президента Российской Федерации сказал Песков

Путин завершает свой государственный визит в Казахстан, который состоялся с 27 по 29 мая. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России принял участие в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.