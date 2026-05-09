Путин: Минобороны РФ пока не докладывало о провокациях на 9 мая

Москва9 мая Вести.Министерство обороны России пока не докладывало о провокациях со стороны Украины на 9 мая, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Как отметил глава государства, когда он вернется на рабочее место, военные доложат ему о возможных провокациях со стороны киевского режима в День Победы.

Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом, я сказать ничего не могу сказал Путин

Ранее в Минобороны России заявили, что если киевский режим предпримет попытку сорвать празднование 9 мая в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая.