Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, проходящем в столице Казахстана. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.



Российский лидер прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом, а в пятницу присоединился к основным мероприятиям саммита ЕАЭС. Программа работы лидеров оказалась весьма насыщенной: после того как завершилось "заседание ВЕЭС в узком составе", обсуждение ключевых вопросов интеграции возобновилось в более широком кругу.

К дискуссии в расширенном формате подключились представители государств-наблюдателей, среди которых президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.