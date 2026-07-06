Эксперт: спрос на хмели-сунели вызван ассоциациями с "экзотичным" Востоком

Эксперт: спрос на хмели-сунели объясняется ассоциациями с восточными странами Эксперт: спрос на хмели-сунели вызван ассоциациями с "экзотичным" Востоком

Москва6 июл Вести.На полках магазинов представлен широкий ассортимент травяных специй. Среди множества приправ покупатели чаще всего отдают предпочтение хмели-сунели. Об этом рассказала ИС "Вести" старший научный сотрудник лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Перова.

Впервые грузинская приправа хмели-сунели завоевала популярность в Советское время. Причиной стал узнаваемый пряный запах, отметила эксперт.

[Спрос] объясняется именно доступностью и некоторой экзотичностью по тем временам. Поскольку ингредиенты можно было достать в разных регионах Советского Союза. И это ассоциировалось с … восточными зарубежными странами сказала Перова

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