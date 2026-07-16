Диетолог рассказала о фастфуде, который может помочь сбросить вес Диетолог рассказала, можно ли похудеть, питаясь только шаурмой

Москва16 июл Вести.Москвичка, которая ради эксперимента месяц ела только шаурму, заявила, что у нее уменьшилась талия и снизился холестерин. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала ИС "Вести", можно ли похудеть, питаясь только этим продуктом.

По словам врача, правильно приготовленная шаурма – без майонеза, с нежирным мясом, пожаренным без добавления масла, в лаваше без дрожжей и сахара является вполне безопасным продуктом, пищевая ценность порции которого составляет около 400 килокалорий.

Что такое шаурма? Это жареное мясо без масла с овощами, и на самом деле она готовится с овощным соусом. Туда не добавляется майонез. И если брать вот этот продукт таким образом, то, в общем, ничего особо вредного в нем нет, потому что есть тонкий хлеб без дрожжей и без сахара, потому что очень много в хлебе добавляется сахара. И второй момент – это мясо, которое, ну, достаточно обезжиренное. Поэтому, по сути дела, в общем-то, не вредный продукт сказала Бережная

Диетолог предупредила, что в уличной шаурме зачастую используют вредные соусы и мясо сомнительного качества.

Что кладут в нашу шаурму? Это огромное количество кетчупа с синтетическими красителями и добавками, майонез с суррогатными жирами и, собственно говоря, мясо сомнительного качества отметила она

Диетолог сообщила, что при соблюдении суточной нормы калорий и исключении вредной пищи девушка вполне могла сбросить вес, питаясь правильно приготовленной шаурмой.

Что касается этой дамы, то вполне такое возможно, если она убрала из своего рациона конфеты, сладкие булки, пирожные, жирное мясо, колбасы и так далее, вполне возможно, что у нее улучшилось состояние здоровья. Учитывая, что в порции около 400 калорий, если три раза в день есть только это и ничего другого, то это где-то 1200 калорий. Вполне возможно, что было улучшение заявила Бережная

Ранее сообщалось, что в Роскачестве разрабатывают ГОСТ на шаурму. В стандарте будут рекомендации по составу, технологии приготовления, а также срокам годности продукта.