Москва8 июнВести.Употребление мяты перечной поможет сбросить лишний вес. Об этом заявила ИС "Вести" врач-диетолог, профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФНКЦ Медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук Мария Матвеева.
По ее словам, мята пособствует снижению аппетита и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта.
Последние данные говорят о том, что она [мята] может немного снижать аппетит и изменять моторику. Это профилактика запоров, функциональных запоров, а также в плане снижения веса может положительную роль игратьрассказала Матвеева
Кроме того, введение в рацион мяты перечной принесет пользу гипертоникам.