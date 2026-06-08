Диетолог рассказала, как мята поможет избавиться от лишнего веса Диетолог: мята может способствовать снижению веса

Москва8 июн Вести.Употребление мяты перечной поможет сбросить лишний вес. Об этом заявила ИС "Вести" врач-диетолог, профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФНКЦ Медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук Мария Матвеева.

По ее словам, мята пособствует снижению аппетита и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта.

Последние данные говорят о том, что она [мята] может немного снижать аппетит и изменять моторику. Это профилактика запоров, функциональных запоров, а также в плане снижения веса может положительную роль играть рассказала Матвеева

Кроме того, введение в рацион мяты перечной принесет пользу гипертоникам.