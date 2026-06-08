Кардиолог рассказала о пользе мяты для гипертоников Кардиолог Хачирова: мята полезна для гипертоников

Москва8 июн Вести.Употребление мяты перечной полезно при гипертонии. Об этом заявила ИС "Вести" врач-кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова.

Мята перечная содержит до 70% ментола. Это вещество помогает снизить артериальное давление, отметила она.

Имеет вазодилатирующий эффект. За счет повышения выработки оксида азота в клетках сосудов происходит расширение сосудистого русла. За счет этого также на 5-10 мм ртутного столба артериальное давление может снизиться рассказала Хачирова

Кроме того, употребление мяты может способствовать снижению веса.