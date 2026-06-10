Диетолог Дианова: оливковое масло и скумбрия снижают "плохой" холестерин в крови

Диетолог назвала продукты, снижающие "плохой" холестерин Диетолог Дианова: оливковое масло и скумбрия снижают "плохой" холестерин в крови

Москва10 июн Вести.Оливковое масло и скумбрия помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Об этом заявила исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

По ее словам, также будут полезны в небольших количествах спреды и мягкий маргарин.

Нерафинированное оливковое масло холодного отжима блокирует свободные радикалы, не давая окислять "плохой" холестерин. … Жирная рыба — сардина, скумбрия, сельдь, кижуч, лосось — снижает воспаление в стенке сосудов сказала Дианова в комментарии NEWS.ru

Диетолог подчеркнула, что для снижения уровня "плохого" холестерина также полезны грецкие орехи, миндаль, подсолнечник и кунжут. Помимо растительного белка, витаминов и микроэлементов эти продукты содержат фитостеролы, которые похожи на молекулы холестерина.