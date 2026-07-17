В Роскачестве посоветовали, на что обращать внимание при покупке шаурмы Роскачество советует при покупке шаурмы обращать внимание на внешний вид повара

Москва17 июл Вести.Покупателю шаурмы следует обращать внимание на то, как выглядят повар и его рабочая поверхность, рассказали RT эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Как посоветовали собеседники издания, покупателю также следует обратить внимание на наличие в предприятии питания кондиционера, раковины и состояние ее чистоты. Эксперты указали, что нарушением санитарных норм будет, если повар моет руки в той же раковине, где лежат продукты.

Если он работает в грязном кителе, без перчаток и головного убора, это плохой знак. Также на рабочей поверхности не должно быть посторонних предметов: телефона, ключей, курительных принадлежностей, лекарств и прочего отметили эксперты

Кроме того, продукты для приготовления шаурмы должны быть вымытыми, мясо свежим, срезанным с вертела, а не вынутым из холодильника, у соуса не должно быть признаков расслоения или пожелтения.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, можно ли похудеть, питаясь только шаурмой. По мнению специалиста, пищевая ценность правильно приготовленной шаурмы, без майонеза, с нежирным, пожаренным без добавления масла мяса, в лаваше без дрожжей и сахара, составляет около 400 килокалорий. Питаясь такой шаурмой, при соблюдении суточной нормы калорий и исключении вредной пищи вполне можно похудеть, заключила диетолог.