Москва17 июлВести.Покупателю шаурмы следует обращать внимание на то, как выглядят повар и его рабочая поверхность, рассказали RT эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.
Как посоветовали собеседники издания, покупателю также следует обратить внимание на наличие в предприятии питания кондиционера, раковины и состояние ее чистоты. Эксперты указали, что нарушением санитарных норм будет, если повар моет руки в той же раковине, где лежат продукты.
Если он работает в грязном кителе, без перчаток и головного убора, это плохой знак. Также на рабочей поверхности не должно быть посторонних предметов: телефона, ключей, курительных принадлежностей, лекарств и прочегоотметили эксперты
Кроме того, продукты для приготовления шаурмы должны быть вымытыми, мясо свежим, срезанным с вертела, а не вынутым из холодильника, у соуса не должно быть признаков расслоения или пожелтения.
Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, можно ли похудеть, питаясь только шаурмой. По мнению специалиста, пищевая ценность правильно приготовленной шаурмы, без майонеза, с нежирным, пожаренным без добавления масла мяса, в лаваше без дрожжей и сахара, составляет около 400 килокалорий. Питаясь такой шаурмой, при соблюдении суточной нормы калорий и исключении вредной пищи вполне можно похудеть, заключила диетолог.