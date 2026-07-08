Москва8 июлВести.Глазированный сырок может стать альтернативой пломбиру в жаркие дни. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, творог содержит полноценный молочный белок, необходимый для поддержания мышечной ткани.
Летом, особенно в жару, так и тянет за мороженым. Но в попытке выбрать более полезное лакомство многие отдают предпочтение глазированному сыркусказала Кашух
Эксперт подчеркнула, что оба продукта остаются весьма калорийными. Так, энергетическая ценность одной порции и пломбира, и сырка может составлять 400 килокалорий. Из-за этого к ним необходимо относиться исключительно как к десерту, заключила Кашух.
1 июля эксперт Валерий Литвинов заявил, что организм человека полностью адаптируется к жаркой погоде за срок от 7 до 14 дней. Он подчеркнул, что помочь адаптации может помочь снижение нагрузки и подсоленная вода.