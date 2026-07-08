Врач Кашух назвала продукт, который может заменить пломбир в жару Врач Кашух: в жару глазированный сырок может стать альтернативой мороженому

Москва8 июл Вести.Глазированный сырок может стать альтернативой пломбиру в жаркие дни. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По ее словам, которые приводит NEWS.ru, творог содержит полноценный молочный белок, необходимый для поддержания мышечной ткани.

Летом, особенно в жару, так и тянет за мороженым. Но в попытке выбрать более полезное лакомство многие отдают предпочтение глазированному сырку сказала Кашух

Эксперт подчеркнула, что оба продукта остаются весьма калорийными. Так, энергетическая ценность одной порции и пломбира, и сырка может составлять 400 килокалорий. Из-за этого к ним необходимо относиться исключительно как к десерту, заключила Кашух.

1 июля эксперт Валерий Литвинов заявил, что организм человека полностью адаптируется к жаркой погоде за срок от 7 до 14 дней. Он подчеркнул, что помочь адаптации может помочь снижение нагрузки и подсоленная вода.