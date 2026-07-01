Эксперт Литвинов: организм адаптируется к жаре за срок от недели до двух

Организму нужно до двух недель, чтобы привыкнуть к жаре Эксперт Литвинов: организм адаптируется к жаре за срок от недели до двух

Москва1 июл Вести.Организм человека полностью адаптируется к жаркой погоде за срок от 7 до 14 дней, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерия Литвинова.

Организм способен адаптироваться к жаре, но этот процесс требует времени и повторяющегося теплового воздействия. Полная акклиматизация занимает 7-14 дней регулярного пребывания в тепле. Этот процесс запускается не только при переезде в жаркую страну, но и при резком потеплении в родном городе отметил он

По словам эксперта, в первую неделю жары необходимо помочь организму адаптироваться: снизить нагрузки, пить подсоленную воду. Через 10-14 дней терморегуляция станет эффективнее, а риск перегрева – ниже.