Москва18 июн Вести.В каждый прием пищи, завтрак, обед и ужин, обязательно должны входить овощи, ягоды и зелень. Злоупотреблять сладкими фруктами не стоит из-за избытка сахаров. Такими рекомендациями с ИС "Вести" поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

На завтрак мы можем в кашу, в творог добавлять ягоды, фрукты. Если мы делаем омлет, мы можем туда добавить зелень, томаты и так далее. И обед – обязательно большой салат, половина тарелки у нас должно быть салата. Перекусы – ягоды. Ужин – соответственно, тоже там должны быть салаты, ягоды. Вот таких сладких фруктов поменьше. А так, конечно, фрукты тоже полезны, но тут сейчас такая настороженность, что не нужно прямо сильно переедать, потому что много сахаров, мы их не вырабатываем. А овощи, ягоды – да, пожалуйста, тем более пока сезон