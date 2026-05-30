Миронов рассказал об уникальности детского фестиваля искусств "Небо" Миронов рассказал о специфике интерактивного фестиваля искусств "Небо"

Москва30 мая Вести.В Парке Горького в Москве стартовал детский интерактивный фестиваль искусств "Небо". О его уникальных особенностях ИС "Вести" рассказал художественный руководитель проекта, народный артист РФ Евгений Миронов.

IV Московский детский фестиваль искусств "Небо" продлится два дня – 30 и 31 мая – в парке искусств "Музеон" на Крымской набережной. На фестивале представлены шесть станций: театр, литература, искусство, архитектура, наука и танец.

Этот фестиваль интерактивный. И ребята [в рамках фестиваля] делают мюзиклы. Причем про такие [качественные] детские мюзиклы даже, например, на Бродвее, я не слышал заявил он

Ранее Миронов рассказал, что фестиваль театров малых городов РФ дает возможность для развития региональным театрам.