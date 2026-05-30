Более двух тысяч детей участвуют в "Фестивале Движения Первых" на ВДНХ

Москва30 мая Вести.Более двух тысяч участников прибыли на международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых", который проходит с 30 мая по 1 июня 2026 года на территории ВДНХ в Москве. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов.

Более двух тысяч ребят приехали со всех субъектов Российской Федерации, это юные лидеры. 28 стран приняли также участие вместе с нами. Еще раз подтверждает то, какая наша страна гостеприимная, добрая. Ребята сегодня найдут новых друзей, поделятся своими идеями, предложениями, уедут отсюда с мыслями. Эта трехдневная программа даст им возможность понять и осуществить те цели, которые они перед собой поставили заявил он

Всероссийский фестиваль приурочен ко Дню защиты детей. Мероприятие проходит в очном и дистанционном форматах во всех 89 регионах России.